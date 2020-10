Locatelli chiude le porte al mercato: “Felice di restare al Sassuolo”

Manuel Locatelli of Sassuolo italian soccer Serie A season 2019/2020 – Photo credit Vincenzo Izzo – Dreamstime.com

Locatelli, centrocampista del Sassuolo, dopo la vittoria maturata contro il Crotone per 4-1 – grazie anche a un suo gol -, ai microfoni di “Sky Sport” allontana le voci di mercato.

NO AL MERCATO – Locatelli, centrocampista del Sassuolo di recente accostato anche all’Inter in merito alla cessione di Marcelo Brozovic, al termine della partita vinta contro il Crotone ha parlato del futuro: «Mercato? Il gruppo è compatto e lo sarà anche dopo. L’Interesse delle altre squadre mi spinge a fare meglio. Non è la prima volta che i giornali ne parlano: ora sono più maturo! Felice di restare al Sassuolo».

Fonte: Sky Sport.