Lobotka, Napoli vicino! Ecco la situazione dell’ex obiettivo dell’Inter

Lobotka è stato tra gli obiettivi dell’Inter nel 2018. Il centrocampista del Celta Vigo oggi è vicino al Napoli, come riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito

EX OBIETTIVO INTER – Stanislav Lobotka sta scalando la gerarchia di preferenze del Napoli per rinforzare il centrocampo azzurro. Come dichiarato dal Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli (QUI) è proprio un centrocampista l’obiettivo principale di gennaio. Lo slovacco è diventato il favorito, nonostante una clausola da 50 milioni di euro presente nel suo contratto con il Celta Vigo. Il giocatore infatti ha intenzione di cambiare aria e ha fatto pervenire il proprio gradimento ai partenopei. Lobotka al Napoli sembra quindi sempre più una pista in discesa, visto anche che Lucas Torreira – la primissima scelta – è blindato dall’Arsenal. Si attendono quindi novità per questa operazione nei prossimi giorni. A distanza di più di un anno dall’accostamento all’Inter, il compagno di nazionale di Milan Skriniar si avvicina alla Serie A.

Fonte: AlfredoPedullà.com