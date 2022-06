Lo Spezia bussa alla porta dell’Inter: due giovani nel mirino – TS

Anche lo Spezia punta i giovani dell’Inter. Secondo Tuttosport, nella giornata di ieri, c’è stato un incontro fra i dirigenti bianconeri e quelli nerazzurri: sul piatto Zinho Vanheusden e Franco Carboni

AFFONDO? – L’Inter, in questa fase del mercato, sta cercando di sfoltire la rosa. Sono diversi i calciatori in uscita, fra cui anche diversi giovani o ex primavera che cercano minutaggio altrove. In tal senso va visto l’incontro avvenuto ieri fra Spezia ed Inter: secondo Tuttosport, il ds dei bianconeri Pecini, si è recato nella sede nerazzurra per chiedere Zinho Vanheusden e Franco Carboni. Sul laterale della primavera interesse anche di Cagliari e Verona.

Fonte: Tuttosport