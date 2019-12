Lo scambio Politano-Llorente ha il benestare dei due allenatori – CorSera

Il “Corriere della Sera” riporta che Inter e Napoli stanno lavorando a uno scambio tra Fernando Llorente e Matteo Politano.

SCAMBIO DI PRESTITI – L’Inter sta raggiungendo un accordo col Napoli per un affare di mercato. L’obiettivo è mettere in piedi un0 scambio di prestiti a gennaio tra Llorente e Politano, due giocatori che nelle rispettive rose hanno ruoli limitati. Gattuso e Conte hanno già dato il benestare, l’operazione può sbloccarsi in fretta.