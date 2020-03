Lo scambio Perisic-Tolisso puÃ² fare contente Inter e Bayern – TS

Lo scambio Perisic-Tolisso può fare contente Inter e Bayern – TS

“Tuttosport” scrive che Inter e Bayern Monaco potrebbero intavolare uno scambio, vantaggioso per entrambi: Perisic per Tolisso.

SCONTO O SCAMBIO – L’Inter la scorsa estate ha prestato al Bayern Monaco Perisic, che ha un diritto di riscatto di 20 milioni. I bavaresi vorrebbero uno sconto sulla cifra. La strada alternativa porta a uno scambio con Corentin Tolisso, scontento del suo ruolo da riserva e fuori dai piani futuri del club.

VANTAGGI – Il problema è però che qui il conguaglio sarebbe a favore dei bavaresi, considerato che il cartellino del francese nell’estate 2017 è costato ben 41,5 milioni. Però, in caso di scambio, l’esborso necessario per non far fare minusvalenza al Bayern potrebbe essere compensato dal rispetto dei patti su Perisic: sacrificio compensato da una buona plusvalenza e dal fatto di rinforzarsi con un centrocampista dal profilo internazionale, ancora giovane essendo del 1994, senza svenarsi.