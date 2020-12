Llorente, un club di Serie vicino all’acquisto! Ma non è l’Inter – SI

Fernando Llorente Napoli

Secondo “Sportitalia”, la Sampdoria sarebbe vicinissima all’acquisto di Fernando Llorente. Il trasferimento dello spagnolo, accostato anche all’Inter nel recente passato, potrebbe essere concluso già la prossima settimana. I dettagli

COLPO A SORPRESA – Si viaggia spediti verso l’intesa tra Fernando Llorente e la Sampdoria. Secondo “Sportitalia”, l’attaccante iberico sarà il primo grande colpo del mercato di gennaio. In passato, l’ex Juventus è stato accostato anche all’Inter, che potrebbe tornare a caccia di un attaccante fra qualche settimana, in virtù dell’ennesimo infortunio di Alexis Sanchez. Llorente è legato al Napoli da un contratto fino a giugno 2021, ma la prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti per definire la formula del trasferimento di Llorente, che dopo alcuni mesi da emarginato è pronto a rimettersi in gioco in Serie A.

