Llorente, sondaggio Inter! Non è l’unica opzione: corsa a due? I tempi

Condividi questo articolo

Llorente

Llorente torna in orbita Inter. L’attaccante piace per caratteristiche ad Antonio Conte che lo ritiene un’opzione valida per l’attacco nerazzurro. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Twitter sulle gerarchie nerazzurre per il ruolo di vice-Lukaku

CORSA A DUE – Il giornalista di Sportitalia è chiaro sui piani dell’Inter per completare l’attacco di Antonio Conte. Occhio a Fernando Llorente, nome che già a gennaio era circolato per i nerazzurri. Secondo le ultime novità, i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per fine mercato. A questo punto potrebbe aprirsi una corsa a due con Olivier Giroud nelle idee di Conte per il ruolo di vice-Lukaku, ma i tempi non sono brevi.