Llorente rovinato dal 4-3-3: lascia il Napoli? Avanza il Tottenham, l’Inter…

Llorente via da Napoli è un’opzione sempre più concreta nelle ultime ore. Lo spagnolo, infatti, ha visto ridursi notevolmente lo spazio a sua disposizione nel 4-3-3 scelto da Gattuso dopo l’addio di Ancelotti. Occhio anche ai rumors sull’Inter, ma il Tottenham pare in prima fila come riporta il “Corriere dello Sport”

FUTURO INCERTO – Fernando Llorente in uscita dal Napoli. Il 4-3-3 ha stroncato gli spazi dello spagnolo, chiuso da Milik e Mertens nel ruolo di punta. L’infortunio di Kane, però, potrebbe spalancargli le porte per un clamoroso ritorno al Tottenham. Lo spagnolo è accostato da diversi rumors anche all’Inter dove ritroverebbe Antonio Conte, ma ora i nerazzurri sembrano concentrati su Olivier Giroud.