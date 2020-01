Llorente-Politano, scambio ancora possibile: la situazione di Inter e Napoli

Continua ad essere viva la pista Politano-Llorente. Inter e Napoli infatti in questo modo risolverebbero i reciproci problemi in attacco. Ecco le ultime su questa trattativa secondo “Sky Sport”

SCAMBIO – Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione in attacco dell’Inter e dello scambio possibile col Napoli. Queste le sue parole a “Sky Sport 24”: «Non è escluso che arrivi un attaccante a gennaio. Non è la priorità dei nerazzurri e dipende da Politano (QUI la sua doppietta in amichevole). L’ex Sassuolo è uno dei meno utilizzati e può essere venduto in questo mercato. Su di lui c’è la Roma, ma soprattutto il Napoli con il possibile scambio di prestiti con Fernando Llorente. L’alternativa dell’Inter sarebbe Giroud del Chelsea».

CONVIENE – Ulteriori dettagli sono arrivati da Francesco Modugno, inviato di “Sky Sport” al seguito dei partenopei: «Il Napoli è alla ricerca di un esterno dato che Callejon e Mertens sono in scadenza, quindi Politano potrebbe essere l’uomo giusto. Lo scambio con Llorente è fattibile visto che lo spagnolo non è il tipo di attaccante preferito da Gattuso».