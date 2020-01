Llorente, Inter non sola: tanti club pronti. Napoli sceglie: bivio, 2 soluzioni

Llorente è un nome da monitorare nelle ultime ore del mercato. Come riporta Gianluigi Longari negli studi di “Sportitalia”, l’attaccante piace a molti club, pronti a rinforzarsi con il suo arrivo (rumors sull’Inter). Il Napoli, però, non sembra intenzionato a privarsi dell’ex Tottenham

ULTIME ORE, NIENTE SVOLTA? – Fernando Llorente è stato accostato all’Inter per gran parte del mercato senza che la trattativa entrasse mai davvero nel vivo. Ora, a poche ore dalla fine del mercato, tanti club sembrano pronti a puntare sullo spagnolo. Il Napoli, in realtà, sembra propendere sempre di più per la permanenza dell’attaccante. La sua cessione potrebbe sbloccarsi solo in caso di un arrivo last minute di una punta in Campania.