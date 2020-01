Llorente-Inter, Napoli e Conte dicono no? Nuovi dettagli su Politano

Non sarebbe per nulla certo l’arrivo di Fernando Llorente all’Inter per via del possibile no di Napoli ed Antonio Conte, mentre si continua a lavorare sull’addio di Matteo Politano

IL PUNTO – Secondo il giornalista di “TuttoMercatoWeb.com”, si potrebbe bloccare l’affare Fernando Llorente–Inter. Il Napoli infatti non sarebbe convinto della cessione dell’attaccante spagnolo. Antonio Conte invece potrebbe opporsi a causa della parola già data ad Olivier Giroud. Intanto sarebbe arrivato il via libera alla formula per Matteo Politano: “22 milioni in prestito con obbligo di riscatto, bonus inclusi“. Sempre su questa operazione di mercato si starebbe lavorando “su richiesta dell’entourage“. A seguire il tweet del giornalista su queste trattative in corso che riguardano il club nerazzurro e azzurro.