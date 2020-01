Llorente-Inter? Giroud resta il preferito, lo vuole Conte: le ultime – SI

Llorente è emerso in ottica Inter nelle ultime ore, ma, secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Gianluigi Longari su “Sportitalia”, Olivier Giroud (vedi le parole di Lampard) resta il preferito di Conte. Si parla dello spagnolo nell’ambito dell’affare Politano, ma occhio al francese

GERARCHIE CHIARE – Fernando Llorente e Olivier Giroud in primo piano nei pensieri dell’Inter per l’attacco. Matteo Politano verso il Napoli apre la strada allo scambio con l’ex Juventus, ma i nerazzurri valutano. La punta francese, infatti, resta in pole position nei pensieri della società su forte impulso di Conte e per promesse fatte nelle scorse settimane. Gerarchie, quindi, chiare: prima Giroud, ma occhio all’occasione Llorente.