Llorente in uscita dal Napoli, contatti Inter! Occhio al Parma: le ultime

Llorente sembra in uscita dal Napoli. Gli spazi per lui si sono drasticamente ridotti dopo il passaggio al 4-3-3 con l’arrivo di Gattuso. Se davvero dovesse completarsi l’acquisto di Matteo Politano, sembra inevitabile la partenza (vedi le ultime sull’intreccio di mercato). Occhio a Inter e Parma come riporta Gianluigi Longari negli studi di “Sportitalia”

UN BIVIO, DUE PISTE – Il futuro di Fernando Llorente è decisamente in bilico. La punta ha visto ridursi in maniera notevole gli spazi al Napoli e potrebbe cambiare maglia a gennaio. Lo spagnolo è accostato da diverso tempo all’Inter, se n’è parlato anche nelle ultime ore nell’ambito dell’affare Politano. La pista va considerata: vedremo se ci saranno accelerazioni. Intanto da valutare seriamente anche l’ipotesi Parma che vuole Llorente per sostituire Inglese come prima punta.