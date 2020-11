Llorente, idea Inter in passato: il punto sul futuro dell’attaccante

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, sarebbe stato nel mirino dell’Inter, ma ora la situazione sarebbe cambiata: il punto

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano sul futuro Fernando Llorente, attaccante del Napoli, su “Calciomercato.com”. «Fernando Llorente non sta trovando spazio, è fuori dai piani del Napoli. In estate ha avuto diverse possibilità, diverse proposte. Dall’Athletic Bilbao ad altre opportunità in Inghilterra, ma non è arrivata quella giusta che convincesse il Napoli e lo stesso Llorente. Si sono presi qualche mese in più. L’Inter non tornerà su di lui come quarta punta. È stata un’idea in passato perché naturalmente Antonio Conte lo conosce, ma oggi non rappresenta un’opportunità in prima linea, almeno fino a questo momento. Dall’estero diversi interessamenti, Llorente ci sta pensando. Ci sono anche club italiani. Ce ne sono stati, dal Benevento al Genoa che hanno fatto dei sondaggi, ma Llorente prende tempo. Vuole scegliere bene una tappa importante verso la fine della sua carriera».

