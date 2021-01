Liverpool, non c’è accordo per il rinnovo di Wijnaldum! Quante big in fila

Lo riporta Fabrizio Romano, giornalista di “Sky Sport”: il Liverpool non ha ancora raggiunto un accordo con Wijnaldum per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno prossimo. Ma dopo sette mesi di trattative, l’addio sembra sempre più probabile

OCCASIONE – Georginio Wijnaldum è sempre più lontano dal Liverpool, secondo Fabrizio Romano. Il noto giornalista di “Sky Sport” ha sottolineato che i Reds stanno faticando più del previsto nel raggiungere un accordo per l’estensione dell’attuale vincolo contrattuale, in scadenza a giugno prossimo. Wijnaldum ha compiuto 30 anni l’11 novembre scorso ed è rimasto un elemento chiave nelle rotazioni di Jurgen Klopp. Secondo Romano, però, la trattativa per il rinnovo dell’olandese va avanti dalla scorsa estate, senza successo. Non è escluso che dietro questi rifiuti si celi qualche grande club, come il Barcellona di Ronald Koeman. Ma anche l’Inter era stata iscritta alla lista delle pretendenti, ovviamente per assicurarsi le prestazioni del centrocampista a partire dalla prossima estate.

There’s still no agreement between Wijnaldum and Liverpool to extend the contract. Last bid was made in early December, Gini has not accepted yet.

It’s getting complicated after 7 months of negotiations… Liverpool are still waiting for the definitive answer. 🔴 #lfc https://t.co/NHJi6rGAYe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2021