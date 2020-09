Liverani: “Darmian? Se e quando andrÃ  all’Inter ci sarÃ  da sostituirlo!”

Liverani: “Darmian? Se e quando andrà all’Inter ci sarà da sostituirlo!”

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Liverani, attuale tecnico del Parma, intervenuto al “Bar Sport” in onda su “12 TV Parma”, ha parlato di mercato soffermandosi in particolare su Mattia Darmian, giocatore più volte accostato all’Inter.

IL MERCATO – Liverani parla del mercato del Parma, citando anche Darmian: «La rosa va completata: è esperta e vorremmo prendere giovani già forti e pronti ad aiutarci. Dobbiamo solo completare la situazione. In difesa siamo contati. Servono due centrali e se e quando Darmian andrà all’Inter c’è da sostituirlo».

Fonte: 12 TV Parma