L’Inter vuole Vidal, ma in una trattativa slegata da Lautaro Martinez – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che l’Inter vuole tenere slegate le trattative per Vidal e Lautaro Martinez per non dover super valutare il cileno.

PUPILLO – Oltre a Cavani, per la sua Inter Conte vuole puntare anche sull’esperienza di Vidal. Certo se i nerazzurri accettassero il cileno come contropartita per Lautaro Martinez allora sarebbe tutto più semplice. Marotta e Ausilio però vogliono tenere le trattative separate. Il rischio infatti sarebbe di trovarsi di fronte una valutazione esorbitante tenuto conto dei 33 anni da compiere il prossimo 22 maggio e del contratto in scadenza nel 2021.

TRATTATIVE PARALLELE – La verità è che in casa Inter non intendono spendere più di 10 milioni per il cartellino di Vidal. Rimarrà fuori nell’affare Martinez, ma la sensazione è che il Barcellona sarebbe più disponibile ad accettare le condizioni nerazzurre.