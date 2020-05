L’Inter vuole Vertonghen e ha due elementi per...

L’Inter vuole Vertonghen e ha due elementi per convincerlo – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che l’Inter punta a Vertonghen a parametro zero. Per convincerlo ci sono due elementi extra.

OBIETTIVO ESPERTO – Oltre ai giovani l’inter vuole puntellare la rosa con elementi di esperienza per aumentare lo spessore internazionale e l’abitudine a giocare ad alti livelli. L’obiettivo ha un nome: Jan Vertonghen, classe 1987 in scadenza col Tottenham.

FATTORI PER CONVINCERE – L’arma decisiva per convincere il belga potrebbe essere Romelu Lukaku. Il centravanti ha un forte ascendente sui compagni di nazionale e ha già mandato anche pubblicamente un paio di segnali al difensore. Altro fattore potrebbe essere Eriksen. I due hanno vissuto insieme diversi anni di carriera tra Ajax e Tottenham e sono molto legati.

RICHIESTE – Vertonghen ha detto di aver ricevuto diverse offerte. Per il suo futuro vuole un club ambizioso, che giochi in Europa, la possibilità di imparare una nuova lingua (Italia e Spagna) e con un contratto lungo. Un triennale diciamo. Il suo stipendio attuale è di quasi 4 milioni l’anno. I primi club a cercarlo sono stati Chelsea e Manchester United. In Italia piace anche alla Roma e al Napoli. Ma la candidatura dell’Inter è solida.