L’Inter vuole Radu: il giocatore si è preso qualche giorno per riflettere – Sky

Stefan Radu è il nome indicato da Simone Inzaghi come possibile rinforzo per la sua nuova Inter. Il difensore rumeno è considerato un perfetto uomo spogliatoio, fedelissimo del tecnico e ottima prima riserva di Alessandro Bastoni nella difesa a tre dei nerazzurri. Secondo “Sky Sport” il giocatore sarebbe molto interessato all’Inter alla luce anche del suo grande legame con il tecnico, ma sarebbe anche combattuto dal legame con la Lazio. Si sarebbe preso quindi qualche giorno di riflessione per valutare se, anche alla luce delle valutazioni che farà Maurizio Sarri, ci sarà modo di tornare in trattativa con la Lazio per il rinnovo del contratto.