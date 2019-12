L’Inter vuole Kulusevski, ma per gennaio l’incrocio Ã¨ complicato – CdS

L’Inter vuole Kulusevski, ma per gennaio l’incrocio è complicato – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Atalanta sta provando a mandare Kulusevski all’Inter già a gennaio ma l’incrocio non è semplice.

BLOCCATO PER GIUGNO – Una premessa è obbligatoria: l’Inter punta ad avere Kulusevksi per la prossima stagione. E gli incontri di questi giorni con l’Atalanta vanno proprio in questa direzione. L’obiettivo è trovare subito un accordo in modo da non correre il rischio di inserimenti di altre squadre. Poi, l’operazione potrà essere perfezionata la prossima estate.

INCROCIO DIFFICILE – Ma si fanno tentativi anche per portare Kulusevski in nerazzurro subito. La società della famiglia Percassi ha ipotizzato un altro scenario, addirittura un triplo scambio di prestiti, con coinvolgimento del Parma, che porterebbe il giocatore svedese, ma di origini macedoni, già a gennaio alla corte di Conte. In sostanza, per compensare l’addio anticipato di Kulusevski, alla corte di D’Aversa verrebbe dirottato l’atalantino Barrow, che, nella rosa di Gasperini, verrebbe sostituito dall’interista Politano. Possibilità che accada davvero? Poche, almeno in questo momento. Il Parma non ci sente e lo stesso giocatore ha qualche dubbio sul trasferimento immediato.