L’Inter vuole Izzo, il Torino pensa a due pedine in cambio – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter e il Torino potrebbero imbastire uno scambio di mercato. Ai nerazzurri piace Izzo.

OBIETTIVO CHIARO – Per il mercato del Torino ci sono già alcune certezze. La prima è che Izzo piace all’Inter. Conte lo vuole per blindare la sua difesa a tre e Marotta cercherà di accontentarlo. E per averlo è disposto a imbastire uno scambio.

RAIOLA IN REGIA – Un obiettivo dei granata per il centrocampo è Gagliardini, un nome che l’Inter può considerare in uscita. E fa gola anche il giovane Pinamonti, che potrebbe finire nel calderone semplicemente in prestito. La regia occulta di tutto è in gran parte in mano a Raiola. Il procuratore infatti segue sia Izzo che l’attaccante di Cles. Il Torino ha iniziato a contattarlo.