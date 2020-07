L’Inter vuole definire Tonali: Cellino spera ancora nell’asta – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che il primo obiettivo per il centrocampo dell’Inter è sempre Tonali. L’offerta nerazzurra è sul tavolo.

PRIMO OBIETTIVO – L’Inter è in pressing su Tonali. Ausilio e Marotta vogliono provare a definire l’affare. Il centrocampista del Brescia è il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Anche se a San Siro non ha brillato. Un nome che va ad aggiungersi ad Eriksen per un reparto che nei progetti di Conte andrebbe completato con Vidal. Un piano ambizioso, ma in linea con la condotta di un club che annualmente si è migliorato.

SPERANZE OPPOSTE – L’Inter sta vincendo questo duello con la Juventus. I nerazzurri hanno il sì del giocatore da tempo. Un fattore non da poco. Cellino per il momento non molla sulla sua richiesta da 50 milioni, ma prima o poi dovrà calare. Sia per le ripercussioni del Covid sul mercato sia perché il Brescia si trova a meno 8 dalla zona salvezza. La retrocessione di avvicina e Tonali in B non andrà. Cellino spera ancora nel rilancio di altri club, cosa che Marotta vuole evitare. L’offerta è ferma sui 35 milioni con un’operazione alla Barella, ma non è da escludere un rilancio verso quota 40.