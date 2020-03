L’Inter vuole Castovilli, può essere il nuovo Vidal di Conte – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter punta con decisione Castrovilli. Per la Fiorentina è pronta un’offerta tra i trenta e i quaranta milioni.

CENTROCAMPISTA CERCASI – Il numero magico balla fra 35 e 40. Parliamo di milioni, quelli che probabilmente serviranno all’Inter per ingaggiare la mezzala di qualità e gamba che rinforzerà la rosa di Antonio Conte nella prossima stagione. Qualcuno di simile a Vidal, per intenderci. Una cifra che, di fatto, non si discosta poi di molto da quanto investito l’estate scorsa per Barella (45 milioni tutto compreso) e Sensi (35 fra prestito, riscatto e bonus). Una cifra che, guarda caso, sarebbe giusta per andare a trattare con la Fiorentina per Castrovilli.

QUALITA’ INTERESSANTI – L’italiano è il giocatore oggi in cima alla lista. Piace alla dirigenza e piace a Conte, fattore, quest’ultimo, non di poco conto visto quanto il tecnico ha influito su certi acquisti, vedi per esempio Lukaku, Lazaro, Young e Moses. Castrovilli in questa stagione ha sorpreso tutti, non fosse altro perché arrivava dalla Serie B. Montella prima e Iachini poi gli hanno affidato le chiavi del centrocampo viola, dandogli libertà d’azione fra centrocampo e trequarti. Il pugliese ha messo in mostra doti tecniche eccelse (3 gol e 2 assist, ma grande partecipazione alla fase offensive) e pure di gamba, se si pensa che fra i giocatori che hanno disputato più di 1.000 minuti è 18° per km percorsi (10.996). L’età – è un 1997 – e il passaporto italiano, sono poi due caratteristiche che piacciono molto a Marotta che, come noto, punta a italianizzare sempre di più lo spogliatoio. Ovviamente non sarà facile strapparlo alla Fiorentina di un Commisso ambizioso, ma la Fiorentina ha preso Pulgar la scorsa estate, Duncan a gennaio e Amrabat per la prossima annata, dunque con un’offerta congrua – magari inserendo Dalbert come contropartita – chissà che non sia possibile portarlo via.