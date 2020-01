L’Inter vede gli agenti di Giroud, ma il prezzo è ancora alto – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter lavora sempre su Giroud per il ruolo di prima punta. C’è stato un incontro con gli agenti del giocatore.

INCONTRO IN SEDE – Oltre alle notizie su Young sempre dall’Inghilterra potrebbe arrivare il nuovo attaccante, operazione legata all’uscita di Politano. Ieri nella sede nerazzurra si sono visti gli agenti di Giroud. Ovviamente trattare col Chelsea non è semplice, vedi le richieste esose per Marcos Alonso, ma l’attaccante francese è in uscita e vuole l’Inter. Giroud ha il contratto in scadenza a giugno, ma il Chelsea chiede addirittura 8-10 milioni per cederlo, troppi, oggi. Meno problemi per accontentare il giocatore (ingaggio da 4 milioni).