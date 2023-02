L’Inter va già oltre Skriniar: piace Pavard! Possibile doppio colpo in difesa – CdS

Con la conferma della permanenza di Milan Skriniar fino a giugno, a questo punto il “problema” sostituzione viene rinviato alla prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, all’Inter piace Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Non è da escludere addirittura un possibile doppio colpo in difesa.

DOPPIO COLPO – Concluso il mercato invernale con la permanenza di Milan Skriniar fino a giugno, la dirigenza dell’Inter avrà tutto il tempo a disposizione per poter ragionare sui possibili sostituti del giocatore. Il quotidiano romano, difatti, parla al plurale, perché potrebbe essere più di uno il colpo in difesa. Un profilo in particolare sembra raccogliere i favori della dirigenza nerazzurra. Si tratta di Benjamin Pavard del Bayern Monaco: terzino, ma anche centrale, e quindi in grado di agire come braccetto in una difesa a tre. Sondato ancor prima di Demiral, il francese ha ha recentemente fatto sapere di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Molto probabile che Pavard, quasi 27enne e quindi nel pieno di una carriera già molto vincente, diventi uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. In lista anche Tiago Djalò del Lille, e con un Stefan de Vrij in scadenza a giugno, non è da escludere il possibile doppio colpo in difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno