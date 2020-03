L’Inter tratta per Kumbulla, i giovani a Verona la chiave – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter punta ad arrivare a Kumbulla sfruttando i giovani già in prestito al Verona.

GIOVANI NELL’AFFARE – L’Inter punta a ringiovanire la difesa con Marash Kumbulla, ope- razione di cui i nerazzurri hanno già posto le basi a gennaio. In questo caso “merce di scambio” potrebbero essere i cartellini di Dimarco e Salcedo. Entrambi i giovani sono già in prestito a Verona, uno da gennaio e uno dall’estate. Possibile anche una formula “alla Sensi”, considerato che Setti valuta il centrale 25 milioni. Troppi per i nuovi parametri in cui si muoverà il mercato.