L’Inter tenta il colpo dall’Atalanta: chiesto informazioni per Pessina – CdS

La dirigenza dell’Inter ieri in Viale della Liberazione ha incontrato Beppe Riso, procuratore tra gli altri di Federico Dimarco, Salcedo, Gagliardini e non solo. Secondo il “Corriere dello Sport” avrebbero chiesto informazioni su Pessina e non solo.

A CENTROCAMPO – Inter, nell’incontro avvenuto ieri in Viale della Liberazione tra la dirigenza nerazzurra e Beppe Riso, non si è parlato solo dei giocatori nerazzurri. Sono quanto riportato dal quotidiano romano oggi in edicola, la dirigenza avrebbe chiesto informazioni anche su un altro ex Milan, cioè Matteo Pessina, impegnato attualmente con l’Italia. Oltre lui, chieste informazioni anche su Mancini, difensore della Roma. Per quanto riguarda il centrocampista, l’Atalanta fatica a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto e l’Inter è una società amica. Mancini invece è un nome saltato fuori qualora un difensore dell’Inter dovesse essere ceduto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.