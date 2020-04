L’Inter sul mercato ha nel mirino due veterani a parametro zero – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter è sempre attenta ai parametri zero. In particolare due veterani, uno in attacco e uno in difesa.

DUE VETERANI – Da settimane i dirigenti nerazzurri stanno lavorando su Olivier Giroud e Jan Vertonghen, due fra i parametri zero più interessanti in uscita dalla Premier. Due giocatori esperti – classe ’86 l’attaccante francese e ’87 il difensore belga -, ma che alzerebbero il livello di competitività della squadra, in particolare in Europa. Giroud, oltre a essere campione del Mondo con la Francia (97 presenze), vanta una vittoria in Europa League e ben 57 presenze con 28 reti nelle coppe continentali. Vertonghen è una colonna del Belgio (118 gettoni) e in Europa ha messo insieme 56 gare. Entrambi, quindi, al di là della carta d’identità, hanno maggiore esperienza di tre-quarti della rosa nerazzurra a livello internazionale.

L’ATTACCANTE – Giroud è stato a un passo dall’Inter già a gennaio, poi la resistenza del Chelsea e l’investimento di Suning per Eriksen che ha esaurito il budget a disposizione, hanno stoppato l’arrivo del “vice-Lukaku” invocato da Conte. I contatti però non si sono fermati e l’Inter sta aspettando che la situazione ambientale in Europa si normalizzi per affondare il colpo, anticipando la concorrenza di Lazio e Lione. Il Chelsea vorrebbe prolungare l’accordo di un anno, fino al 30 giugno 2021, ma Giroud (finora) ha detto no.

CHIOCCIA PER BASTONI – Su Vertonghen l’Inter ha accelerato nell’ultimo periodo prima della sosta. Il belga è mancino ed è abituato a giocare a tre in difesa, soprattutto in nazionale. L’Inter lo ha individuato per affiancare a Bastoni – unico centrale mancino in rosa – un’alternativa di spessore. Potendo così poi spostare Skriniar stabilmente sulla destra.