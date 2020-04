L’Inter studia la mossa Meunier: pronta un’asta europea per il belga – GdS

Condividi questo articolo

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’Inter potrebbe fare un tentativo per Thomas Meunier, terzino 28enne del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto a giugno prossimo. I parigini avrebbero aperto ad un rinnovo di contratto, ma sul belga piombano in serie le big del Vecchio Continente

FUOCO E FIAMME – Serviranno fucile ed elmetto per portarsi a casa Thomas Meunier questa estate. Il calciatore non ha ancora ricevuto proposte di rinnovo dal Paris Saint-Germain e da gennaio sta sondando il terreno per valutare l’offerta più allettante. “Il Borussia Dortmund sembrava aver chiuso fino a pochi giorni fa, ma il ventottenne belga sta temporeggiando coi tedeschi. L’Inter attende interessata e studia la sua mossa col giocatore. Lo stesso discorso vale per Tottenham e Manchester United, pronti a far partire l’asta“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luca Pessina