L’inter si muove decisa su Castrovilli, ma occhio a Juventus e Napoli – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter ha nel mirinoun talento azzurro del centrocampo, vale a dire Castrovilli della Fiorentina.

TALENTO AZZURRO – L’Inter non segue solo Chiesa in casa Fiorentina. La società nerazzurra si è già mossa con decisione per Castrovilli, il centrocampista rivelazione di questa prima parte di stagione. Il viola è ha il profilo ideale per il calcio di Conte. Ma su di lui non c’è solo l’Inter: la Juventus è vigile anche se al momento si è solamente informata mentre il Napoli ha effettuato un sondaggio.