L’Inter segue la situazione di Cavani, rinnovo col Psg in bilico – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” scrive che l’Inter non perde di vista la situazione di Cavani, in scadenza di contratto col Psg.

POSSIBILE COLPO – Un’altra pista a costo zero per l’attacco dell’Inter porta a Edinson Cavani, per cui Conte stravede. L’uruguaiano, classe 1987 come Mertens (il primo grande nome seguito da nerazzurri), è in scadenza con il Paris Saint Germain e spera ancora in un rinnovo in extremis. Ma se arriverà la separazione, l’Inter è pronta a fare il blitz. C’è però da risolvere il nodo ingaggio: l’operazione si può chiudere, ma ridiscutendo per prima cosa i 12,5 milioni netti che il Matador guadagna a Parigi.