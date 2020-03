L’Inter segue il caso Allan, scambio possibile col Napoli – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter segue con attenzione le vicende di Allan a Napoli. Il centrocampista è destinato all’addio.

CASO DA RISOLVERE – L’ultimo fronte caldo nel capitolo scambi in casa Inter porta ad Allan. Il brasiliano è destinato all’addio da Napoli a fine stagione dopo gli acquisti di Demme e Lobotka, con Zielinski e Fabian Ruiz che sono invece considerati incedibili da Gattuso. A gennaio, a margine della trattativa per Politano, era saltata fuori tra i club l’ipotesi di uno scambio tra gli azzurri e l’Inter con Matias Vecino. Erano stati interpellati gli agenti dei due centrocampisti e poi non se ne era fatto nulla per la differenza di valutazione tra i due. Come per Perisic, anche in questo caso l’Inter (che ha Vecino a bilancio per 10 milioni) dovrebbe giocare di rimessa perché, oltre al cartellino dell’uruguaiano, andrebbe garantito un conguaglio al Napoli.