L’Inter segue Corona, ecco la concorrenza e il prezzo di partenza – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta che l’Inter nel suo elenco degli esterni ha anche Jesus Corona. Sul messicano però la concorrenza è forte.

IL PORTO DEVE VENDERE – L’Inter può accendere i riflettori su Jesus Corona. L’esterno del Porto piace a mezza Europa ed è anche sui taccuini di Marotta e Ausilio. La concorrenza è forte e pure il prezzo non scherza: inizialmente 50 milioni, ora una clausola da 30. Eppure il contratto in scadenza tra due anni obbliga il Porto a cercare una soluzione con congruo anticipo. Magari nel prossimo mercato. Sul Porto infatti c’è la morsa del fairplay finanziario, che costringe a una cessione pesante con netta plusvalenza. Corona è stato pagato una decina di milioni nel 2015 e quindi è il candidato ideale.

CONCORRENZA – Sul giocatore ci sono Valencia, Siviglia, Everton, West Ham, Schalke e Roma. A 27 anni Corona, che per quattro stagioni di seguito ha giocato in Champions League, potrebbe cercare il salto di qualità. L’Inter lo segue anche per la duttilità visto che il messicano sa giocare sia a sinistra che a destra.