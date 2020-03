L’Inter segue con attenzione Martinez Quarta, ecco il prezzo – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter sta seguendo un centrale in Argentina. Si tratta di Lucas Martinez Quarta del River Plate.

DIFENSORE CERCASI – Aspettando il ritorno del calcio giocato, in casa Inter si pensa al futuro. E al di là dei confini nazionali, dentro dei quali si stanno monitorando Izzo e Kumbulla, e oltre all’interesse per lo svincolato Vertonghen, un occhio è sempre puntato sull’Argentina. In particolare sul River Plate. Uno dei suoi giocatori più interessanti è senza dubbio Lucas Martinez Quarta, difensore centrale titolarissimo dei Millonarios. In possesso della nazionalità italiana, il classe 1996 è stato recentemente incensato da Javier Zanetti. Il vicepresidente nerazzurro ha parlato del suo connazionale ai microfoni di Radio Continental.

PREZZO IN DISCESA – Il desiderio del Pupi è ben giustificato: il centrale nativo di Mar del Plata è il quarto elemento per minutaggio nella stagione che ancora non si è chiusa, il che dimostra la fiducia che ha nei suoi confronti il tecnico biancorosso. In coppia con l’esperto Javier Pinola, il ‘Chino,’ stesso soprannome di Alvaro Recoba, è stato uno dei pilastri sui quali si è fondata la difesa del River, la squadra più europea del Sudamerica. Abile a tenere alta la linea di difesa e con uno spiccato senso della posizione, il centrale che a maggio compirà 24 anni potrebbe essere uno dei nuovi volti ad Appiano Gentile per la prossima stagione. In Argentina stimano il suo cartellino intorno ai 22 milioni di euro, ma la sensazione è che, soprattutto vista la pesante svalutazione della moneta locale, l’affare si possa chiudere a 15. E chissà che l’investitura di un peso massimo come Zanetti non abbia in qualche modo dato via a una manovra concreta per un suo ingaggio.