L’Inter segue Chiesa e Tonali: una carta per convincere la Fiorentina – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, l’Inter proverà ad acquistare almeno uno tra Federico Chiesa e Sandro Tonali, giovani talenti italiani che la società segue ormai da tempo.

TALENTI – Il vero colpo in entrata per l’Inter potrebbe riguardare l’acquisto di almeno un giovane talento italiano in stile Nicolò Barella e Stefano Sensi, ingaggiati la scorsa sessione di mercato. L’arma per poter arrivare a Federico Chiesa potrebbe essere proprio Radja Nainggolan, nel caso in cui la società nerazzurra decidesse di non puntare più sul centrocampista belga. Il calciatore già la scorsa stagione è stato vicino alla Fiorentina, prima di scegliere il ritorno a Cagliari. Altro obiettivo dell’Inter è Sandro Tonali del Brescia, che costa un po’ meno, ma sempre sui 40 milioni.

Fonte: Tuttosport.