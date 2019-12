L’Inter segue alternative a Marcos Alonso, una in Italia e una in Francia – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che l’Inter segue due alternative a Marcos Alonso. Un nome gioca in Italia, un altro è un’occasione in Francia.

OPZIONE ITALIANA – Marcos Alonso sembra il nome ideale per l’Inter come esterno sinistro, ma costa troppo. Altre opzioni? Marotta e Ausilio hanno in pugno da tempo Darmian, riportato in Italia in partnership con il Parma. In teoria Matteo dovrebbe sbarcare alla Pinetina a luglio, ma non è escluso che i tempi possano essere anticipati, anche se l’ex United non è un esterno sinistro “puro”, bensì un jolly.

PISTA FRANCESE – Gli 007 nerazzurri sono stati avvistati in giro per l’Europa da novembre in poi: in viale della Liberazione ci sono allo studio un paio di elementi che militano in campionati esteri e che potrebbero fare al caso di Conte. Un’altra idea è anticipare la trattativa per l’arrivo di Kurzawa che è in scadenza con il Psg e non ha intenzione di rinnovare. L’Inter lo tratta da tempo, in vista della prossima stagione, per prenderlo a parametro zero (idem il belga Meunier, anche lui per Psg), ma ora può essere tentata dal giocare d’anticipo. Siccome non è una pedina chiave per Tuchel e Leonardo dopo la vicenda Icardi deve… un favore a Marotta e Ausilio, l’affare si può fare. Sarà considerato un mini sconto per il riscatto di Maurito, che i francesi concluderanno se l’argentino darà il suo benestare alla permanenza sotto la Torre Eiffel?