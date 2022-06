L’Inter ringrazia il Monza. Prestito di Asllani pagato con Di Gregorio – CdS

L’Inter ringrazia il Monza e si porta a casa il giovanissimo Asllani dall’Empoli. Un’operazione in uscita per finanziarne una in entrata, il tutto grazie a Di Gregorio.

FINANZIAMENTO – L’Inter ringrazia Berlusconi e Galliani (e il Monza) e con i soldi incassati dal prestito obbligatorio da parte dei brianzoli per Di Gregorio si assicura Asllani. Come riporta bene il Corriere dello Sport infatti, i nerazzurri hanno incassato dal Monza ben 4 milioni di euro, la cifra poi versata all’Empoli per prendere in prestito oneroso il centrocampista italo-albanese. Insomma, un investimento giusto e oculato da parte dell’Inter. Marotta e Ausilio stanno facendo un super lavoro, con tutti i paletti del caso.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti