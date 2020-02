L’Inter rifonderà il suo attacco, Lukaku unico punto fermo – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter nella prossima stagione dovrà rifondare il suo attacco. Lukaku è l’unico punto fermo del reparto.

NUOVO ATTACCO – Romelu Lukaku – ci mancherebbe, visti i 65 milioni più 13 bonus investiti – e poi tanti punti di domanda. L’attacco dell’Inter di oggi si poggia sulla forza di Lukaku e Lautaro Martinez, ma la prossima stagione tutto potrebbe cambiare. E non solo perché sul Toro è forte il pressing del Barcellona, con l’Inter che sta ormai trattando la sua cessione in Spagna, ma anche perché è evidente che numericamente l’organico offensivo andrà rivisto e allungato.

CAMBIAMENTI – A fine stagione terminerà infatti il prestito di Alexis Sanchez, destinato a tornare al Manchester United. E l’Inter non lo tratterà, considerati i 12 milioni d’ingaggio, a meno che il cileno non sia protagonista di un grande finale di stagione. Mentre andranno fatte le valutazioni del caso su quale sarà il percorso migliore per Sebastiano Esposito. L’Inter dovrà consegnare ad Antonio Conte due o tre attaccanti nuovi. Per l’addio di Martinez e per ciò che verrà deciso di fare con Andrea Pinamonti che a fine campionato verrà riacquistato dal Genoa.