L’Inter puÃ² prelevare Darmian in ogni momento, ma per quale ruolo? – GdS

L’Inter può prelevare Darmian in ogni momento, ma per quale ruolo? – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che l’Inter ha pronto Darmian come rinforzo. Va però detto che l’italiano non è considerato un esterno.

RUOLO DIVERSO – Darmian è un giocatore che l’Inter può decidere di far approdare ad Appiano senza grandi sforzi. Fin da quando il calciatore è approdato al Parma da Manchester. Attenzione però al ruolo. Il suo arrivo immediato è legato alla partenza di un centrale e non di un esterno. Per questo la situazione Godin va monitorata.