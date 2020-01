L’Inter punta Vidal, ma tiene pronte due piste alternative – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che l’Inter ha come prima scelta Vidal, ma per le difficoltà della trattativa continua a monitorare due nomi.

DUE ALTERNATIVE – L’Inter sta cercando di chiudere per Vidal. La società, al momento, non vuole prendere in considerazione alternative, certo è che sembra più vicino alle caratteristiche del cileno Nahitan Nandez rispetto a Christian Eriksen. Però – nel caso in cui fosse impossibile arrivare a Vidal – la società insieme a Conte dovrà valutare se sarà preferibile bloccare il danese (pagandolo 20 milioni) piuttosto che correre il rischio di perderlo a fronte di qualche offerta monstre della concorrenza. Per quanto riguarda Nandez, il discorso è legato a doppio filo con il futuro di Nainggolan.