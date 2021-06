L’Inter punta su Onana, si lavora in prospettiva 2022 – Sky

Andre Onana, portiere dell’Ajax, è un possibile obiettivo di mercato per l’Inter. I nerazzurri punterebbero sull’estremo difensore camerunense per il 2022, anno in cui sarà libero a parametro zero.

SI LAVORA IN FUTURO – Onana è uno dei candidati ad ereditare il posto di Samir Handanovic nella porta dell’Inter. Il portiere camerunense è in scadenza di contratto nel 2022 e i nerazzurri lavorano in questa prospettiva. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport: «Onana va in scadenza con l’Ajax nel 2022 e rimane più di un’idea per l’Inter che è interessata ad andare avanti. Onana è squalificato fino a novembre per doping anche se la Uefa ha riconosciuto la sua buona fede. L’Inter può continuare a lavorare per la scadenza».