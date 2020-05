L’Inter punta Kumbulla, ma la concorrenza dall’estero cresce – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che la valutazione di Kumbulla sta salendo per le offerte estere. L’Inter ci punta.

INVESTIMENTI FUTURIBILI – L’Inter come idea di mercato punta a investire sui giovani che possano costruire la colonna vertebrale del futuro o, secondo necessità, potenziali risorse da plusvalenze. Il nome per la difesa è quello di Kumbulla del Verona, classe 2000 albanese di nazionale ma nato a Peschiera del Garda.

CONCORRENZA E VALUTAZIONE – Qualche mese fa l’accordo per Kumbulla sembrava fattibile per una cifra vicina ai 20 milioni. Oggi ne serve qualcuno di più. Il giocatore preferisce la soluzione interista alle pretendenti italiane (Napoli in testa), ma nelle ultime settimane al Verona sono arrivate ambasciate da Everton e Tottenham. Abbastanza per far salire la valutazione, che ora arriva a 30 milioni.

OPZIONI CERCASI – Un mercato calmierato dall’emergenza Covid-19 potrebbe fungere da calmiere, ma l’Inter più che su questo punta su due armi per convincere il club e il giocatore. Col Verona i rapporti sono solidi, c’è la possibilità di ripetere i prestiti di Dimarco e Salcedo, oppure di trovare una contropartita gradita e di modulare il pagamento. Kumbulla dal lato suo potrebbe essere affascinato dall’idea di creare una linea giovane e futuribile insieme a Skriniar e Bastoni.