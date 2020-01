L’Inter punta Castrovilli, ha il profilo ideale per il gioco di Conte – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter come colpo di prospettiva a centrocampo punta Castrovilli, talento esploso in questa stagione.

COLPO DI PROSPETTIVA – In prospettiva l’Inter lavora anche per Castrovilli (calsse 1997), considerato la mezz’ala ideale da inserire nel 3-5-2 di Conte. Inutile nascondere come Kulusevski fosse il preferito come investimento per il futuro, ma lo svedese doveva comunque essere “addestrato” a un ruolo nuovo. Il Viola, invece, è già pronto. Piuttosto è da capire come possa essere messo in piedi l’affare, che in ogni caso è stato programmato per l’estate. Una chiave può essere Politano, che diventerebbe una sorta di acconto. Ma attenzione alla concorrenza del Napoli.