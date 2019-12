L’Inter presenta la prima offerta per Marcos Alonso:...

L’Inter presenta la prima offerta per Marcos Alonso: la distanza è notevole – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che l’Inter è pronta a recapitare al Chelsea un’offerta per Marcos Alonso, la prima scelta di Conte sulla sinistra.

PRIMA SCELTA – L’Inter sta lavorando su Marcos Alonso. È il preferito dell’allenatore, che a lui affiderebbe senza discussione la fascia sinistra nerazzurra. La strada è in salita, perché il Chelsea ha persino alzato le proprie pretese economiche: dai 35 milioni chiesti inizialmente, si è passato a una cifra ancora superiore, 45. È il gioco delle parti, ovvio. Ma è anche il frutto della rottura traumatica tra Conte e il Chelsea.

MOSSE INTER – L’Inter però ha ancora margini per coltivare un po’ d’ottimismo, se è vero che a Londra sta per essere recapitata un’offerta da 20 milioni di euro complessivi, tra prestito e obbligo di riscatto. Sembrerebbe una distanza incolmabile. Ma la società nerazzurra è convinta che con il passare delle settimane le richieste Blues possano abbassarsi sensibilmente, specie se il calciatore continuerà a restare ai margini del club di Lampard. Importante, in questo senso, sarà capire se lo spagnolo – che ieri ha compiuto 29 anni – oggi sarà titolare nel derby di Londra contro l’Arsenal. Sarà una partita lunga.