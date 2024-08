L’Inter piazza giovani ed esuberi: 4+(1)! Per due tutto fatto – TS

L’Inter, oltre a pensare a qualche nuovo innesto in entrata, dovrà cedere anche dei giocatori per fare spazio. In cinque sulla lista.

ESUBERI – Ieri l’Inter ha pareggiato contro il Chelsea per 1-1 e tra cinque giorni esordirà in campionato contro il Genoa. Mancano anche pochi giorni alla fine del calciomercato estivo e da qui al 30 agosto, la dirigenza nerazzurra dovrà piazzare sia giovani che esuberi. Cinque sul piede di partenza: Alessandro Fontanarosa, Filip Stankovic, Martin Satriano, Eddie Salcedo e Joaquin Correa. Per i primi due giovani, la strada sembra ormai tracciata. Fontanarosa, infatti, andrà alla Reggiana con la formula del prestito secco. Segno di come l’Inter non vuole perderne assolutamente il controllo. Il figlio d’arte, invece, andrà al Venezia: prestito con opzione di riscatto in favore dei lagunari (col 50% del cartellino che tuttavia resterebbe comunque ai nerazzurri).

In tre via dall’Inter: situazione particolare per Satriano

INTERESSI – Per Satriano, Salcedo e Correa bisogna aspettare ancora un po’. L’attaccante uruguaiano ha rifiutato il ritorno al Brest, che aveva raggiunto un accordo con l’Inter per sei milioni di euro. Lui aspetta la Liga: sia Leganes che Valladolid sono interessate. Quanto a Salcedo e Correa, al momento all’Inter non sono arrivate delle offerte concrete, ma da Viale Liberazione c’è la sensazione che entro la fine del mercato entrambi potranno essere piazzati.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna