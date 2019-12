L’Inter per l’estate lavora su Meunier, contatti con l’agente – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che l’Inter per la prossima estate sta cercando di bloccare Meunier, in scadenza col Psg.

CONTATTI AVVIATI – In casa Psg ci sono i due terzini in scadenza di contratto. Kurzawa è un’opzione per l’Inter sulla sinistra in alternativa a Marcos Alonso, ma attualmente in secondo piano. Più fermento sul nome di Meunier: il laterale destro è in scadenza e l’Inter ha già parlato con i suoi rappresentanti. Il nazionale belga è un classe 1991.