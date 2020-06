L’Inter per l’attacco sonda varie piste, spunta anche Jovic – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta diversi nomi che l’Inter sta seguendo per rinforzare il suo attacco. C’è anche Luka Jovic.

TRE NOMI – L’Inter per il suo attacco del prossimo anno punta diversi nomi. Tra questi anche Luka Jovic. L’attaccante, che l’Inter ha incrociato quando ha giocato contro l’Eintracht Francoforte, non ha preso per il verso giusto la sua prima stagione al Real Madrid. Meno di 400 minuti totali, pochi gol. Un prestito può essere ipotizzabile. In Bundesliga l’Inter segue Cunha. Il brasiliano non ha giocato nell’ultima giornata, ma il suo periodo di grazia non è passato inosservato. I nerazzurri restano vigili perché l’età, le prospettive e il prezzo sono interessanti. Tra i giovani seguiti c’è anche Jonathan David. Il classe 2000 del Gent in questa stagione ha segnato già 23 gol, di cui uno alla Roma in Europa League, in 40 partite stagionali. L’interruzione del campionato fa gioco a chi ci ha messo gli occhi sopra. Il prezzo sarà per forza di cose calmierato.