L’Inter per la fascia sinistra ha due nomi, entrambi al Chelsea – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter vuole rinforzarsi sugli esterni, e per la fascia sinistra gli obiettivi sono del Chelsea.

DUE MANCINI – Giroud, obiettivo concreto per giugno, non è arrivato a gennaio anche per la rigidità del Chelsea a cedere un giocatore a Conte. In verità i Blues hanno dato Moses all’Inter, ma il nigeriano era già fuori dal progetto essendo in prestito al Fenerbahce. Per lo stesso motivo è stato impossibile per Marotta arrivare a uno fra Marcos Alonso ed Emerson, i primi obiettivi di gennaio per rinforzare la fascia sinistra. Il Chelsea ha sparato altissimo – oltre 35 milioni – e l’Inter ha virato su Young. In estate, confidando nell’abbassamento dei prezzi e sul fatto che i due giocatori finiranno sul mercato (il Chelsea vuole prendere a sinistra Chilwell del Leicester e Tagliafico dell’Ajax), Marotta tornerà alla carica, soprattutto per lo spagnolo ex Fiorentina.