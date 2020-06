L’Inter per Kumbulla studia la formula alla Barella – TS

“Tuttosport” spiega come l’Inter intende arrivare a Kumbulla. Il Verona spara alto e allora c’è la “formula Barella”.

PRIMO OBIETTIVO – L’Inter è in pole position per Kumbulla, scelto per completare la batteria di centrali anche per la capacità di giocare nella linea a tre pure a sinistra. Nonostante sia destro di piede. I nerazzurri da mesi parlano col Verona e il fatto che a gennaio lui abbia detto no al Napoli è stato visto come un chiaro segnale della volontà del giocatore di completare il suo processo di maturazione con Conte.

COME BARELLA – Gli ottimi rapporti col Verona fanno stare tranquillo Marotta, Ma va trovato l’accordo. La valutazione di Kumbulla è di 30 milioni. I nerazzurri hanno la “formula Barella”: prestito molto oneroso, obbligo di riscatto e bonus vari per trovare la quadra. In più in gialloblù ci sono già in prestito i giovani Dimarco e Salcedo. Il grosso del cash l’Inter vuole tenerlo per Tonali, quindi per il difensore albanese va trovata una soluzione fantasiosa.