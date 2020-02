L’Inter per completare l’attacco cercherà due profili, ecco quali – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter per rifondare il suo attacco cercherà due profili, una punta duttile e un vice-Lukaku.

DUE PUNTE – Un big per rimpiazzare Lautaro, ma l’Inter avrà bisogno anche del tanto agognato vice-Lukaku per rifondare il suo attacco. Quel giocatore non arrivato quest’anno. E poi un attaccante duttile in grado di sapersi disimpegnare sia da prima che seconda punta. Profilo, quest’ultimo, che ovviamente si sposa con quello di Dries Mertens, in scadenza di contratto col Napoli e corteggiato dall’Inter con un contratto da 5 milioni per due stagioni più un’opzione per la terza. Amico di Lukaku, Mertens potrebbe essere il classico colpo a zero della ditta “Marotta-Ausilio”, già abili nelle scorse annate, fra Juve e Inter, ad accaparrarsi i migliori parametri zero sul mercato. Anche Olivier Giroud è in scadenza ed è un profilo che l’Inter monitora da mesi, ma dopo non averlo preso a gennaio le sue quotazioni sono ora in calo. Ma, non rinnovando col Chelsea, mai direi mai.